Η ταινία Star Wars: Rise of Skywalker «πέτυχε» τη δεύτερη καλύτερη μέρα εισπράξεων στις ΗΠΑ, για την ημέρα των Χριστουγέννων.

Τα μεγαλύτερα έσοδα που έχουν καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ, για την ημέρα των Χριστουγέννων, μετά το «Star Wars: The Force Awakens» κατάφερε το «Star Wars: The Rise of Skywalker» με 32 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Μετά από ένα «χλιαρό» πρώτο τριήμερο προβολής που δεν «έπιασε» τις προβλέψεις των 200 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ, η τελευταία ταινία της τριλογίας «The Rise of Skywalker» πέτυχε το στοίχημα των γιορτών και βρέθηκε στη δεύτερη θέση των εγχώριων εισπράξεων, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μόνο το «Star Wars: The Force Awakens» έχει καταγράψει καλύτερα έσοδα στην ίδια ημέρα, με 49,3 εκατ. δολάρια το 2015, σύμφωνα με στοιχεία από το Comscore.

Θαυματουργή η ημέρα των Χριστουγέννων για την ταινία

Η ταινία σημείωσε κερδοφόρα πορεία ανήμερα των Χριστουγέννων σε παγκόσμιο επίπεδα, με 80 εκατ. δολάρια διεθνώς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ταινία «The Rise of Skywalker» πλέον μετρά 516 εκατ. συνολικά έσοδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τις 8 πρώτες ημέρες προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες και πλησιάζει το σημείο όπου θα γίνει η έβδομη ταινία που θα «φέρει» 1 δισ. δολάρια στα ταμεία της Disney το 2019.