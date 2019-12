Νικητές στις βρετανικές εκλογές αναδεικνύονται οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον σύμφωνα με το πρώτο exit poll που ανακοινώθηκε στις 00:00 ώρα Ελλάδος.

Οι Συντηρητικοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν 368 έδρες συντρίβοντας τους Εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν. Σύμφωνα με αναλυτές αυτή είναι η χειρότερη επίδοση των Εργατικών από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν έχει πέσει κάτω από τις 200 έδρες από τότε. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι αναλυτές πιθανότατα θα τεθεί θέμα ηγεσίας στους Εργατικούς μετά την συντριβή.

Αναλυτικά:

Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα: 368 έδρες

Εργατικό Κόμμα: 191 έδρες

Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα: 55 έδρες

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες: 13 έδρες

Κόμμα των Πρασίνων: 1 έδρα

Κόμμα του Brexit: 0 έδρα

Άλλες Δυνάμεις (Β. Ιρλανδία, ανεξάρτητοι υποψήφιοι, μικρότεροι σχηματισμοί): 22 έδρες

Εάν το exit poll επιβεβαιώθει, ο Τζόνσον θα έχει μία μεγάλη ευκαιρία «τρέξει» το Brexit με μεγαλύτερη άνεση από το κοινοβούλιο, και με λιγότερα εμπόδια.

«Ράλι» 2,2% στα 1,3450 δολάρια, καταγράφει η λίρα Αγγλίας φθάνοντας στο ισχυρότερο επίπεδο από τα μέσα του 2018.

Οι Εργατικοί καταρρέουν με τα «κάστρα» τους να περνάνε στους Δημοκατικούς όπως το Γουόρκινγκτον, το Ρέξαμ, το Γουέικφιλντ, το Ντιούσμπερι, το Στοκ ον Τρεντ. Χαρακτηριστικό ως προς τις απώλειες του Εργατικού κόμματος σε αυτές τις περιοχές είναι το γεγονός πως ακόμη και αν οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες παρέμειναν στα χέρια του κόμματος όπως είναι το Νιούκαστλ και το Σάντερλαντ, παρατηρήθηκε μετακίνηση ψήφων προς τους Τόρις κατά ποσοστό 11%.

Αναλυτές αναφέρουν ότι εάν επαληθευτούν τα exit poll ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα τα έχει πάει καλύτερα σε αριθμούς εδρών από ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ το 1979 (339 έδρες), αλλά χειρότερα από το αποτέλεσμα που κέρδισε το 1983 και το 1987 (397 και 376, αντίστοιχα). Αντίθετα, η επίδοση του επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν θα είναι η χειρότερη για οποιονδήποτε αρχηγό του κόμματος τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον.

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα των Εργατικών, σύμφωνα πάντα με το πρώτο exit poll «φούντωσε» τα σενάρια διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Το κόμμα κατηγορεί τον Κόρμπιν πως ήταν αναποφάσιστος στο τι ζητούσε και τι πρότεινε για το Brexit πλήττοντας με αυτό τον τρόπο το κόμμα. Παράλληλα μεγάλη μερίδα του κόμματος κατηγορεί τον Κόρμπιν για στροφή προς τις πάγιες ακροαριστερές θέσεις του και ανοχή σε περιστατικά αντισημιτισμού εντός του κόμματος. Σύμφωνα με πηγές οι Εργατικοί ανέφερα πως «είναι ακόμη η αρχή της βραδιάς, είναι πολύ νωρίς για να θεωρήσουμε ότι έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Φυσικά, γνωρίζαμε εξαρχής ότι αυτές θα είναι δύσκολες εκλογές, με το Brexit να κυριαρχεί στις σκέψεις πολλών ανθρώπων και τη χώρα μας ολοένα πιο πολωμένη».

Καταστροφικό για το κόμμα της χαρακτήρισε τo exit poll η βουλευτής των Εργατικών Louise Haigh μέσω ανάρτησής της στο Twitter. Η ίδια καταλογίζει ευθύνες στην ηγεσία του κόμματος λέγοντας πως οι Βρετανοί δεν το εμπιστεύθηκαν στέλνοντας τη χώρα για άλλα 5 χρόνια στα «χέρια» των Συντηρητικών. Θα πρέπει να πάρουμε το μάθημα μας αναφέρει.

Devastating exit poll, almost too awful to contemplate the damage another five years of Tory rule will do to our country.



If remotely accurate we have enormous lessons to learn how, after nearly a decade of Tory rule, people could not envisage Labour as the vehicle for change.