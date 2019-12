Ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την εξέλιξη της εμπορικής διένεξης ΗΠΑ - Κίνας.

Ο ίδιος ωστόσο δεν έδωσε σαφής γραμμή για το πότε θα υπογράψει μία συμφωνία με την Κίνας. Στο Twitter δήλωσε, «είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία με την Κίνα. Αυτοί τη θέλουν το ίδιο και εμείς».

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!