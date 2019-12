Τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν έβαλε στο στόχαστρο του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βορειοκορεάτης ηγέτης διακινδυνεύει να χάσει «τα πάντα» αν γίνει πάλι εχθρικός και ότι η χώρα του θα πρέπει να αποπυρηνικοποιηθεί έπειτα από την ανακοίνωση της Πιονγκγιάνγκ ότι πραγματοποίησε «μια επιτυχημένη δοκιμή μεγάλης σημασίας».

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE