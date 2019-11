Επεισόδιο επιθέσης σημειώθηκε στη γέφυρα του Λονδίνου με τους αστυνομικούς να αναφέρουν με πυροβολισμούς και επίθεση με μαχαίρι.

Διεθνή μέσα αναφέρουν πως υπάρχει ένας νεκρός, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για αρκετούς τραυματίες.

