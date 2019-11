Περισσότερα από 98 εκατ. δολάρια έδωσε σε δωρεές ο Τζεφ Μπέζος την προηγούμενη εβδομάδα και όμως η κίνηση φιλανθρωπίας του δέχθηκε έντονη κριτική.

Συγκεκριμένα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου δώρησε 98,5 εκατ. δολάρια σε ομάδες και ΜΚΟ που βοηθούν άστεγους πολίτες, μέσα από το «Bezos Day One Fund», τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο ίδιος το 2018.

Σύμφωνα με το CNBC, ο ιδρυτής της Amazon δέχθηκε έντονη κριτική για την κίνησή του, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι γιατί δεν ήταν μία καλή κίνηση, αλλά επειδή θα μπορούσε να δώσει πολλά περισσότερα.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του ηγέτη των Εργατικού κόμματος στη Βρετανία, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος «απάντησε» με ένα tweet σημειώνοντας πως το ποσό των 98,5 εκατ. δολαρίων της δωρεάς αντιστοιχεί μόλις στο «0,09%» της περιουσίας του Τζεφ Μπέζος. Λαμβάνοντας υπόψιν πως η περιουσία του εκτιμάται στα 110,3 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

That’s 0.09% of your net worth.



Just pay your taxes. https://t.co/KEke1NUE8E