Την επιβολή ενός φόρου στις πολύ μεγάλες περιουσίες έχει αναγάγει σε κεντρικό πυλώνα της εκστρατείας της η υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών Ελίζαμπεθ Ουόρεν με τον Μπιλ Γκέιτς να είναι ένα από τους στόχους της.

Η γερουσιαστής μπορεί να του έχει υποσχεθεί πως δεν θα του επιβάλλει φόρο 100 δισ. δολάρια, αλλά ο συνιδρυτής της Microsoft γνωρίζει πως θα πρέπει να καταβάλει πολύ περισσότερα στο αμερικανικό κράτος, εάν εκείνη εκλεγεί πρόεδρος το 2020.

«Έχω πληρώσει περισσότερα από 10 δισ. σε φόρους, έχω πληρώσει περισσότερους φόρους από τον οποιονδήποτε» υποστήριξε ο επιχειρηματίας που διεκδικεί μαζί με τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και την οικογένεια του Μπερνάρ Αρνό, του ιδιοκτήτη της LVMH, την πρωτιά στην κατάταξη για τη μεγαλύτερη περιουσία στον κόσμο.

«Εάν θα έπρεπε να πληρώσω 20 δισ, εντάξει. Όμως, εάν μου πείτε ότι πρέπει να πληρώσω 100 δισεκατομμύρια δολάρια; Τότε, θα πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι πόσα θα μου μείνουν», εξήγησε.

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Μπιλ Γκέιτς βρίσκεται στη δεύτερη θέση των παγκόσμιων περιουσιών με 107 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκέιτς, αμφιβάλλοντας εάν η Ουόρεν διαθέτει ανοικτό πνεύμα", διερωτήθηκε επίσης «εάν θα δεχόταν απλά να καθίσει με κάποιον που έχει πολλά χρήματα».

I'm always happy to meet with people, even if we have different views. @BillGates, if we get the chance, I'd love to explain exactly how much you'd pay under my wealth tax. (I promise it's not $100 billion.) https://t.co/m6G20hDNaV