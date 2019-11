Την αλλαγή της μόνιμης κατοικία του ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται πως μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη, στην περιοχή Μάρ α Λάγκο, της Φλόριντα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του, ο λόγος που μετακομίζει είναι ο «άσχημος» τρόπος που του συμπεριφέρονται οι πολιτικοί ηγέτες στη Νέα Υόρκη, παρά το γεγονός ότι έχει πληρώσει πολλά εκατομμύρια δολάρια σε φόρους.

Η... φορολογική του συνέπεια όμως είναι κάτι που αμφισβητούν πολλοί, ανάμεσα στους οποίους και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται να δημοσιεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα στο BBC, τα τελευταία χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ περνά όλο και λιγότερο χρόνο στη γενέτηρα του, Νέα Υόρκη και αφιερώνει πολύ περισσότερο από το χρόνο του, στο ακίνητο του στο Παλμ Μπιτς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως πάντα θα έχει τη Νέα Υόρκη στην καρδιά του, όμως:

«Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι πληρώνων εκατομμύρια δολάρια στην πόλη μέσα από φόρους, κάθε χρόνο, οι πολιτικοί ηγέτες της πολιτείας μου έχουν φερθεί πολύ άσχημα. Λίγοι άνθρωποι έχουν δεχθεί χειρότεροι μεταχείριση».

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of.....