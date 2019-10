Κέρδισε το στοίχημα της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με την Βουλή των Κοινοτήτων να «ανάβει το πράσινο φως» σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο του Brexit.

Με ψήφους 438 υπέρ η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε τη διεξαγωγή εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου, όπως ζητούσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Μόλις 20 βουλευτές καταψήφισαν την πρόταση.

Αργότερα σήμερα θα ακολουθήσει η τρίτη ανάγνωση και στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα σταλεί προς έγκριση στη Βουλή των Λόρδων.

Οι πρώτες «χριστουγεννιάτικες» εκλογές στη Βρετανία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αναμένεται ότι θα είναι απρόβλεπτες: το Brexit έχει κουράσει ή έχει εξοργίσει τους ψηφοφόρους, στερώντας παραδοσιακούς συμμάχους από τα δύο μεγάλα κόμματα, τους Συντηρητικούς και τους Εργατικούς.

«Ναι» από Τζέρεμι Κόρμπιν σε πρόωρες εκλογές

Την έναρξη της «πιο φιλόδοξης και ριζοσπαστικής» προεκλογικής εκστρατείας ανακοίνωσε ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου βρετανικού Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος αποδέχθηκε το αίτημα του Μπόρις Τζόνσον για πρόωρες εκλογές το Δεκέμβριο.

Όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των Εργατικών Κόρμπιν, απευθυνόμενος στην ομάδα των κορυφαίων πολιτικών συμβούλων του, η προϋπόθεση που έθετε το κόμμα για να υποστηρίξει τη διεξαγωγή νέων εκλογών εκπληρώθηκε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ απευθυνόμενους στους «φίλους Βρετανούς» έγραψε στο Twitter: «Οι 27 συμφωνήσαμε και επίσημα στην παράταση. Μπορεί να είναι η τελευταία οπότε σιγουρευτείτε ότι κάνετε σωστή χρήση του χρόνου που απομένει».

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.