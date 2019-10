Την άμεση επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, μετά την εισβολή της στη Συρία αποφάσισαν οι ΗΠΑ, οι οποίες αξιώνουν να «τερματιστεί αμέσως» η τουρκική επιχείρηση εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε σε στοχευμένες κυρώσεις προς τρεις Τούρκους υπουργούς με εκτελεστικό διάταγμα και σύμφωνα με το CNBC, οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα, αλλά και το «τέλος» των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων βρίσκονται ιδίως τα υπουργεία — και προσωπικά οι υπουργοί — Ενέργειας, Άμυνας και Εσωτερικών της Τουρκίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μαζί με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς. Οι τυχόν πόροι των υπουργείων και των υπουργών στην αμερικανική διαδικασία δεσμεύονται και οι διεθνείς συναλλαγές τους αποτιμημένες σε δολάρια θα εμποδίζονται στο εξής.

«Εάν συνεχιστεί η επιχείρηση της Τουρκίας, θα επιδεινωθεί μια ήδη πολύ σοβαρή και επεκτεινόμενη ανθρωπιστική κρίση, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες», ανέφερε εξάλλου σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. «Για να αποφύγει νέες κυρώσεις, που θα επιβληθούν εντός των ορίων του νέου προεδρικού διατάγματος αυτού, η Τουρκία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη μονομερή επίθεσή της στη βορειοανατολική Συρία και να ξαναρχίσει διάλογο με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια» της περιοχής, προσθέτει ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο κείμενο αυτό.

Το αμερικανικό Κογκρέσο απειλεί από τη δική του πλευρά να καταρτίσει και να εγκρίνει πολύ πιο ευρείες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME