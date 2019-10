Το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία ανακοίνωσε μέσω twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με πολλά μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών.

«Είμαστε έτοιμοι για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων στην Τουρκία. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να τα περάσει και μπορεί να επιδιωχθεί πρόσθετη νομοθεσία. «Υπάρχει μεγάλη συναίνεση για αυτό. Η Τουρκία ζήτησε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε ο Τραμπ.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!