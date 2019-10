Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις για τη στρατιωτική επιχίρηση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, με το όνομα «Πηγή Ειρήνης» η οποία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε νέα ανησυχία καθώς σε ανάρτησή του στο Twitter άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και στρατιωτικής επέμβασης προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία στη βόρεια Συρία. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας «277 τρομοκράτες σκοτώθηκαν», ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

«Έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατεύματα και να κερδίσουμε Στρατιωτικά, να πλήξουμε την Τουρκία πολύ σκληρά Οικονομικά και με Κυρώσεις, ή να διαμεσολαβήσουμε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του State Department η επίθεση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Συρία δεν έχει ξεπεράσει σε αυτό το στάδιο τις κόκκινες γραμμές που χάραξε ο Τραμπ.

We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years....