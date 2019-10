Μπαράζ αντιδράσεων ξεσήκωσε διεθνώς η επίσημη έναρξη της τουρκικής στρατιωτικής επέμβασης στα εδάφη της Βόρειας Συρίας.

Αντιδρώντας στις ραγδαίες εξελίξεις, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αξίωσε τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης που ξεκίνησε η Τουρκία στη Βόρεια Συρία και προειδοποίησε ότι καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν πρόκειται να δοθεί «για μια ζώνη ασφαλείας».

