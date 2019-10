Εννέα φορές πάνω από την προηγούμενη τιμή «ρεκόρ» πωλήθηκε ο πίνακας του Banksy «Devolved Parliament», φτάνοντας τα 9,88 εκατ. ευρώ!

Μόλις 13 λεπτά κράτησε η δημοπρασία του Sotheby’s για τον πίνακα του διάσημου καλλιτέχνη, που απεικονίζει μαϊμούδες στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο οποίος πωλήθηκε 9 φορές ακριβότερα από την προηγούμενη τιμή πώλησης.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 - 9 times its previous record - after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH