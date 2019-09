Εκτεταμένες καταστροφές στις Μπαχάμες έχει προκαλέσει ο τυφώνας Ντόριαν, αφού χιλιάδες σπίτια να έχουν παρασυρθεί από τις καταρρακτώδεις βροχές και τους ανέμους που φτάνουν τα 300 χλμ. την ώρα.

Για καταστροφή «χωρίς προηγούμενο», κάνει λόγο με μήνυμά του στο Twitter ο πρωθυπουργός της χώρας Χάμπερτ Μίνις.

«Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το Αμπάκο, η καταστροφή δεν έχει προηγούμενο. Η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε στα 265 χλμ. την ώρα αλλά ο Ντόριαν επιμένει να είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα».

Grand Bahama is still feeling the impact of the Category 5 #HuricaneDorian. Based on reports out of Abaco, the devastation is unprecedented. Winds have decreased to 165MPH but Dorian remains an extremely dangerous storm. Our focus right now is rescue, recovery and prayer. — Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 2, 2019

«Είμαστε αντιμέτωποι μ’ έναν κυκλώνα που δεν έχουμε δει στην ιστορία της χώρας μας. Είναι η πιο οδυνηρή ημέρα της ζωής μου», είχε πει νωρίτερα ο πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια.

Hurricane Update: Iram Lewis,

Member of Parliament,

Central Grand Bahama sent me this video of Freeport International Airport: FPO pic.twitter.com/oDPIJXBnP9 — Dem House Leader (@kionnemcghee) September 2, 2019

Today I gave a live national briefing on the extremely dangerous #HurricaneDorian from NEMA Headquarters. This is probably the saddest and worst day for me to address the Bahamian people. We are facing a hurricane that we have never seen in The Bahamas. Please pray for us. pic.twitter.com/YOCoOaHI6x — Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 1, 2019

Υπολογίζεται ότι 13.000 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή καταστραφεί από το πέρασμα του Ντόριαν, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό. «Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα αυτού που συνέβη. 'Ομως ο κυκλώνας Ντόριαν είχε ένα καταστροφικό πέρασμα», δήλωσε ο Σουν Μπιούλο, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων εκτάκτων καταστάσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η Διεθνής Ομοσπονδία, που εδρεύει στη Γενεύη, αποδέσμευσε σήμερα 250.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 230.000 ευρώ) από το ταμείο της για τις έκτακτες καταστάσεις για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες βοήθειες.

Σχεδόν 500 οικογένειες θα λάβουν έκτακτη βοήθεια, όπως κουβέρτες και ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και οικονομική βοήθεια για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτά που έχασαν. Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κάποια ένδειξη για τυχόν νεκρούς.

Ο Ντόριαν βρίσκεται «επικίνδυνα κοντά» στη Φλόριντα συνεχίζοντας την άστατη πορεία του προς τις ΗΠΑ όπου οι αρχές διέταξαν την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους στις παράκτιες περιοχές. Ο κυκλώνας της κατηγορίας 5, που χαρακτηρίζεται «καταστροφικός» από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, έφθασε στη στεριά των νησιών Αμπάκος, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος, καθώς οι Μπαχάμες αποτελούνται από σχεδόν 700 νησιά.