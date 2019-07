Μετά την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο αεριοποίησης στην κεντρική Κίνα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, 18 είναι οι βαριά τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 17.50 τοπική ώρα (12.50 ώρα Ελλάδας) μέσα σε ένα εργαστήριο του εργοστασίου Henan Coal Gas (Group) που βρίσκεται στην περιοχή Γίμα, στην πόλη Σανμένξια, σχεδόν 900 χλμ νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Το πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έσπασαν τζάμια σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για «πολλούς τραυματίες».

An explosion occurred at a workshop of a gas plant in Henan, China, causing multiple injuries pic.twitter.com/Gf4LB8t9i7