Το «The Catch of the Pelican» βρίσκεται σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο.

Το Naples Grande Beach Resort, ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην αμμώδη παραλία της Καλιφόρνια, είναι ήδη ένας αξιόλογος προορισμός διακοπών χάρη στις πολυάριθμες πολυτελείς παροχές του. Αυτές οι πολυτέλειες περιλαμβάνουν πισίνες μπροστά στη θάλασσα, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και spa αλλά η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ξενοδοχείου κρύβεται σε μία άλλη παροχή. Διαθέτει ένα Bloody Mary Bar το οποίο μέσα από την ποικιλία των υλικών που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα παρασκευής του ποτού σε διαφορετικούς 48.000 συνδυασμούς.

Μέσα στο The Catch of the Pelican, οι επισκέπτες καλούνται να γίνουν οι ίδιοι μπάρμαν στο bar-build Bloody Mary. Στο μπαρ υπάρχουν πολλές επιλογές όπως πορτοκαλί αλάτι, περουβιανό αλάτι εσπεριδοειδών, κολοκυθάκι, λευκή τρούφα, Old Bay, αλάτι Sriracha, καπνιστό αλάτι και αλάτι gochujang.

Για τα οινοπνευματώδη, οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν είτε βότκα είτε τεκίλα με είτε σπιτικό είτε πράσινο μίγμα Bloody Mary.

Για γαρνιτούρες, διατίθενται 75 διαφορετικές επιλογές φαγητού, όπως jalapeno poppers, φέτες αυγών, empanadas, μπαστούνια μοτσαρέλας, μπέικον και τηγανητά ραβιόλια.

Όλα αυτά μπορούν να τα απολαύσουν οι πελάτες για μόλις 14 - 35 δολάρια ανάλογα με την επιλογή.