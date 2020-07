Σε «θρίλερ» για γερά νεύρα εξελίσσεται το ζήτημα της έντασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων που έχει ανακύψει το τελευταίο 24ωρο, με το θερμόμετρο να έχει χτυπήσει «κόκκινο» στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του ΓΕΕΘΑ, «η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη». Επί της ουσίας, οι πηγές του ΓΕΕΘΑ διαψεύδουν τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας νωρίτερα και οι οποίες έκαναν λόγο για απόσυρση των τουρκικών πλοίων από το Αιγαίο.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει η hurriyet, το Oruç Reis, βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Αττάλειας συνοδεία δύο φρεγατών του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση του.

Bild: Η Μέρκελ απέτρεψε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή χθες το βράδυ η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild» με τον τίτλο: «Τα πολεμικά πλοία του Ερντογάν ήταν ήδη εν πλω. Η Μέρκελ σταματά στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στα νότια παράλια της Τουρκίας «θυμίζει τα δραματικά γεγονότα της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα το 1962»: Πολεμικά σκάφη εχθρικών χωρών, τα οποία πλησίαζαν μια κόκκινη γραμμή και παραμόνευαν το ένα το άλλο. Αυτή τη φορά οι δυνάμεις δύο εταίρων του ΝΑΤΟ παρατάχθηκαν η μία απέναντι στον άλλη, βρισκόταν σε εξέλιξη μια στρατιωτική κλιμάκωση - την οποία η καγκελάριος Μέρκελ εμπόδισε μάλλον την τελευταία στιγμή».

«Χθες το πρωί η Τουρκία έκανε γνωστό ότι θέλει να αναζητήσει αέριο νοτίως του μικρού ελληνικού νησιού Καστελόριζο. Το νησί βρίσκεται μόνο τρία χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές της Τουρκίας και τόσο η Άγκυρα όσο και η Αθήνα θεωρούν δική τους Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη τα γύρω ύδατα και τον πιθανόν πλούσιο σε κοιτάσματα θαλάσσιο πυθμένα. Γι' αυτόν το λόγο η Ελλάδα επιδιώκει να αποτρέψει με κάθε κόστος την Τουρκία από την εκμετάλλευση του "δικού της" φυσικού αερίου στην περιοχή», συνεχίζει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι ήδη το πρωί δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω από το Καστελόριζο. «Η Ελλάδα, με τη σειρά της, απάντησε στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη», αναφέρει η «Bild». «Το μεσημέρι, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κήρυξε κατάσταση συναγερμού. Όλες οι καλοκαιρινές διακοπές των στρατιωτών ανεστάλησαν», επισημαίνεται, ενώ επέστρεψε εσπευσμένα από την Κύπρο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Φλώρος, «λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας γύρω από την τουρκική ναυτική βάση Ακσάζ».

«Το βράδυ κατέστη σαφές: 18 τουρκικά πολεμικά πλοία κατευθύνθηκαν προς το Καστελόριζο, όπως πληροφορήθηκε η “Bild” από ελληνικούς στρατιωτικούς κύκλους. Αλλά και ελληνικά πολεμικά πλοία έπλευσαν προς το νησί. Μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει ανά πάσα στιγμή σε κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών του ΝΑΤΟ», συνεχίζει το δημοσίευμα. «Αλλά μετά ήρθε η Μέρκελ, τηλεφώνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Bild”, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο βαριά οπλισμένων και έτοιμων για καβγά. Με επιτυχία! Ο τουρκικός πολεμικός στόλος άλλαξε πορεία και έπλευσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι εντάσεις για την ώρα υποχώρησαν!», γράφει η γερμανική εφημερίδα, η οποία παραθέτει και απόσπασμα των χθεσινών δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας από την Αθήνα, ότι χρειάζεται ανοιχτός διάλογος «χωρίς προκλήσεις».

Τι προηγήθηκε

Τη δική της Navtex εξέδωσε την Τετάρτη η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex (την Τρίτη), την οποία χαρακτηρίζει παράνομη.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και αναφέρεται σε παράνομες δραστηριότητες σε ελληνική περιοχή. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μόνο ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου έχει δικαιοδοσία να εκδίδει Navtex στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντίστοιχη Νavtex εξέδωσε και η Κύπρος.

Σύμφωνα με το OPEN, η Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα. Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική Navtex και προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας. Απαντώντας στο διάβημα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, ισχυρίστηκε πως η Navtex αφορά τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.