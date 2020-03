Ένα δυνατό χειροκρότημα προσέφεραν την Κυριακή το βράδυ οι Έλληνες από τα μπαλκόνια τους στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που παλεύει να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει και στην χώρα μας η πανδημία του κορονοϊού.

greeks applauding the doctors and nurses who are fighting in the hospitals from their balconies #COVIDー19 #καραντινα #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/GFD3JS60FK