Τέξας: Τους 59 έφτασαν οι νεκροί απ' τις πλημμύρες - Αγωνία για αγνοούμενα παιδιά

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν 29 κορίτσια από θερινή κατασκήνωση που αναζητούνται. Σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:41

Ο απολογισμός από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, ανήλθε σε 52 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα), ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πολλών παιδιών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχές του κεντρικού Τέξας την Παρασκευή, έχουν κοστίσει τη ζωή σε 45 ανθρώπους στην κομητεία Κερ, την πλέον πληγείσα, και σε ακόμη επτά σε άλλες τρεις κομητείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία των τοπικών αρχών.

Σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή αναζητώντας 30 αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 29 κοριτσιών που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Please do not victim shame: This is what a Texas hill Country flash flood looks like. pic.twitter.com/3m5VcvJHCY

— Houston Flood (@houston_flood) July 5, 2025