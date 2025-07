Προφύλαξη κατοικίας αξιόπιστα και ολοκληρωμένα με μία κίνηση

Η κατοικία είναι το μέρος που συνδέεται με την οικογένεια και αποτελεί χώρο συντροφιάς και έκφρασης.

Η κατοικία είναι το μέρος που συνδέεται με την οικογένεια και αποτελεί χώρο συντροφιάς και έκφρασης. Εκεί φιλοξενούμε όσους αγαπάμε, εκεί διαφυλάσσουμε τις αναμνήσεις μας και ό,τι θεωρούμε πολύτιμο. Γι’ αυτό και αξίζει τη φροντίδα και την προστασία μας, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί το ζεστό, ασφαλές περιβάλλον που έχουμε ανάγκη.

Η προστασία, λοιπόν, του σπιτιού από φυσικές καταστροφές όπως φωτιά, πλημμύρες, κλοπές και άλλου τύπου βανδαλισμούς αποτελεί πρώτιστη ανάγκη αφού, έτσι, θα διασφαλίσετε την σιγουριά πως οι κόποι μιας ζωής θα κρατήσουν για πάντα απολαμβάνοντας την ηρεμία τους προσωπικού σας καταφυγίου.

Στην Eurolife FFH, προσφέρονται λύσεις ασφάλισης κατοικίας που έχουν σχεδιαστεί για να προφυλάσσουν το σπίτι από ένα σύνολο απρόοπτων περιστατικών. Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στο πλευρό των ασφαλισμένων της με επιλογές που κάνουν την προστασία της περιουσίας τους ουσιαστική και προσιτή. Μέσα από ευέλικτα προγράμματα, εξασφαλίζει ότι κάθε κατοικία μπορεί να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη.

Προνόμια των ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας

Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH, εκτός από τις βασικές καλύψεις, προσφέρουν και ένα σύνολο υπηρεσιών για την προστασία της κατοικίας. Οι ασφαλισμένοι έχετε τη δυνατότητα αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων με νέα σε περίπτωση ζημιάς ή κάλυψη του κόστους επισκευής. Επίσης, έχετε στη διάθεσή σας υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και ένα δίκτυο συνεργείων για επισκευή ζημιών με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών.

Άμεση αποζημίωση έως το ποσό των €10.000

Η Eurolife FFH προσφέρει γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης για ζημιές κατοικίας, για ποσά αποζημίωσης έως €10.000. Οι φάκελοι ζημιών ανοίγονται εντός 1 ώρας (αν η αναγγελία γίνει έως 14:30), ενώ η εκτίμηση πραγματοποιείται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα. Μετά την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης, η κατάθεση γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών, εξασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση για τον πελάτη.

Περισσότερες εκπτώσεις με το πρόγραμμα EurolifeSYN+

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο, My Home First Ολοκληρωμένο και Sweet Home Content συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+. Με το πρόγραμμα ΕurolifeSYN+ οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα και να αποκτούν έκπτωση στο 2ο και κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζουν. Με αυτόν τον τρόπο, όσο περισσότερα συμβόλαια έχουν στην κατοχή τους με τη Eurolife FFH, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση αποκτούν στην ασφάλισή τους.

Μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οι κάτοχοι ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν έως και 20% τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν ασφαλίζουν την κατοικία για την οποία φορολογούνται για σεισμό, πυρκαγιές και πλημμύρες. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7Ζ που έχει προστεθεί στο αρ. 3 Ν. 4223/2023 [1] και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με τη διάρκεια της ασφάλισης και την ασφαλισμένη αξία του ακινήτου.

Καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, δίνουν τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων καλύψεων (όπως για παράδειγμα πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή από διάρρηξη, διαρροή νερού από σωληνώσεις, αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη, θραύση σωληνώσεων κ.α.) χωρίς απαλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος δεν συμμετέχει καθόλου στα έξοδα που αφορούν τις συγκεκριμένες καλύψεις. Το κόστος το αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Eurolife FFH.

Κάλυψη ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η Eurolife FFH προσφέρει ασφάλιση κατοικίας και σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο. Έτσι, μπορούν να νιώθουν τη σιγουριά που χρειάζονται ότι η κατοικία τους θα είναι προστατευμένη από απρόβλεπτα γεγονότα και κατά τη διάρκεια μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

My Home First Ευέλικτο & My Home First Ολοκληρωμένο

Τα ασφαλιστικά προγράμματα My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο παρέχουν μια σειρά από βασικές καλύψεις για το κτήριο ή/και το περιεχόμενο του σπιτιού, ενώ κάθε πακέτο μπορεί να συμπληρωθεί και με πρόσθετες καλύψεις, για ακόμη μεγαλύτερη προστασία.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που επιλέγετε, καλύπτεται ένα σύνολο απρόοπτων περιστατικών, όπως για παράδειγμα υλικές ζημιές που προκαλούνται από απρόοπτα γεγονότα όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα, κ.α., διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων, κάλυψη υπαίθριων εγκαταστάσεων, κάλυψη αστικής ευθύνης, νομική προστασία κ.α.

Sweet Home Content

Το Sweet Home Content είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Παρέχει ένα βασικό πακέτο καλύψεων που ασφαλίζει το περιεχόμενο του σπιτιού από απρόοπτα περιστατικά, όπως πυρκαγιά & κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών και αλλοίωση τροφίμων. Παράλληλα, μπορεί να συμπληρωθεί και με πακέτα προαιρετικών πρόσθετων καλύψεων.

Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, με κόστος μόλις από €35 το χρόνο για το περιεχόμενο κύριας κατοικίας και από €45 το χρόνο για το περιεχόμενο εξοχικής κατοικίας.

Ολοκληρωμένη προστασία για κάθε σπίτι

Στη Eurolife FFH κάθε σπίτι έχει πολύ μεγάλη αξία. Γι’ αυτό προσφέρονται ολοκληρωμένες επιλογές ασφάλισης, με στόχο να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Λόγω του ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός διατίθενται ευέλικτα πακέτα, ώστε κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει στις δικές του προτεραιότητες.

Με σταθερή επένδυση στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας, οι υπηρεσίες της Eurolife FFH εξελίσσονται διαρκώς, προσφέροντας ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε σπίτι. Στη Eurolife FFH στηρίζουν όλους τους ασφαλισμένους, βοηθώντας τους να έχουν περισσότερο έλεγχο και σιγουριά στην καθημερινότητά τους. Ως σταθερός σύμμαχος, είναι στο πλευρό τους για να προστατεύουν με συνέπεια το σπίτι τους και όλα όσα έχουν αξία στη ζωή τους.