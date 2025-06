Μασκ: Το φορολογικό ν/σ Τραμπ θα προκαλέσει τεράστια στρατηγική ζημιά

Δίνει ελεημοσύνες σε βιομηχανίες του παρελθόντος, ενώ βλάπτει σοβαρά τις βιομηχανίες του μέλλοντος, αναφέρει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ επέκρινε το Σάββατο την τελευταία έκδοση του νομοσχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες που δημοσίευσε η Γερουσία των ΗΠΑ, αποκαλώντας τo «εντελώς παράλογο και καταστροφικό», εβδομάδες αφότου ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τερμάτισαν μια διαμάχη που πυροδοτήθηκε από την αντίθεση του Μασκ στο νομοσχέδιο.

«Το τελευταίο νομοσχέδιο της Γερουσίας θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αμερική και θα προκαλέσει τεράστια στρατηγική ζημιά στη χώρα μας!» έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!



Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2025