Πώς τα ασύρματα gadget επαναπροσδιορίζουν την κουλτούρα της εργασίας από οπουδήποτε

Τους τελευταίους 6 μήνες δουλεύω εξ αποστάσεως. Τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω εκφράσει καμία δυσαρέσκεια για τον τρόπο ή τον τόπο εργασίας μου. Τους τελευταίους 6 μήνες, κάθε φορά που μιλάω στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου, με ρωτάει πότε θα ξαναπάω γραφείο - πιο συχνά κι από πότε θα παντρευτώ.

Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, αυτό το μοντέλο εργασίας είναι αδιανόητο. Τι εννοείς ότι δεν κάθεσαι κάθε μέρα στο ίδιο γραφείο, κάτω από τις ίδιες λάμπες φθορίου, δίπλα από τον ίδιο εκνευριστικά θορυβώδη εκτυπωτή (και συνάδελφο);

Ε, λοιπόν, όχι πια. Η νέα γενιά έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού - και έχει πολλά gadget και τεχνολογίες να ευχαριστεί για αυτό. Τώρα μπορείς να γράφεις email από την αιώρα σου, να στήνεις Zoom meetings στην παραλία ή να δημιουργείς report ενώ φτιάχνεις pancakes στην κουζίνα. Ναι, το remote working έχει πάει σε άλλο level, και τα gadgets είναι οι πρωταγωνιστές.

Τι σημαίνει “δουλεύω από οπουδήποτε”;

Κυριολεκτικά από οπουδήποτε. Μιλάμε για ένα επίπεδο πάνω από το work from home, που σου επιτρέπει μεν να φτιάξεις το δικό σου home office ή να απολαμβάνεις τη δουλειά από τον καναπέ ή το κρεβάτι σου, αλλά σε “κρατάει” και πάλι σε ένα σημείο. Όταν μιλάμε για work from anywhere, αναφερόμαστε τόσο σε coworking spaces με παχύφυτα και industrial design, αλλά και στην άλλη άκρη του κόσμου, στο βουνό, στη θάλασσα, σε έναν εξωτικό προορισμό.

Το μυστικό για να συμβεί αυτό; Η ασύρματη τεχνολογία και η βοήθεια του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr. Χωρίς καλώδια να σε κρατούν δεμένο σε μια καρέκλα, γραφείο είναι όπου είναι το laptop. Το smartphone είναι η γραμματειακή υποστήριξη. Τα ακουστικά σου το conference room. Και το Wi-Fi; Ο βασιλιάς. Αν έχεις ίντερνετ, έχεις τα πάντα.

Τα must-haves ενός digital nomad

Όσο κι αν αγαπάς την ιδέα του remote working, αν δεν έχεις τον σωστό εξοπλισμό, τα πράγματα μάλλον δεν θα πάνε όπως ακριβώς τα είχες φανταστεί. Ορίστε μερικά lifesavers:

Ασύρματα ακουστικά με noise cancelling

Θες να ακούγεσαι σαν την Αφροδίτη Σημίτη ενώ δίπλα σου σκούζει το ανιψάκι; Check. Θες απλά να μην ακούς τον αξιαγάπητο, κατά τα άλλα, κυριούλη που τραγουδάει λαϊκά στο καφενείο; Double check. Με τα κατάλληλα JBL.

Power banks & φορτιστές

Πιο κλασικός κι από τον πρώτο κανόνα του fight club. Δεν πας πουθενά χωρίς φορτιστή, power bank (και αντάπτορα, αν μιλάμε για ξένες χώρες). Ένα καλό power bank σώζει, ειδικά με πολλές θύρες και μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας.

Bluetooth ποντίκια και πληκτρολόγια

Όσο cool κι αν είσαι, το να δουλεύεις με “φυσιολογικά” εργαλεία βοηθά. Πολύ. Δεν γίνεται να κάνεις creative δουλειά με το touchpad, ούτε προσφέρει την ίδια ευχαρίστηση το να γράψεις angry email χωρίς το clickety clack του πληκτρολογίου.

Smartwatches και fitness trackers

Γιατί ενώ δουλεύεις από το κρεβάτι, τουλάχιστον ξέρεις πόσα βήματα δεν έκανες σήμερα. Plus, τσεκάρεις ειδοποιήσεις χωρίς να ψάχνεις το κινητό ανάμεσα στα μαξιλάρια.

Αντίο 9 με 5, you will (not) be missed

Τα ασύρματα gadget δεν αλλάζουν μόνο το πώς δουλεύουμε. Αλλάζουν και το τι σημαίνει δουλειά. Παλιά η παραγωγικότητα μετριόταν με ώρες στο γραφείο. Τώρα; Με tasks που ολοκληρώνονται απ’ το κινητό, targets που πετυχαίνεις από την καφετέρια και brainstorming που γίνεται ενώ περπατάς στο πάρκο. Το work-life balance παίρνει άλλη μορφή, πιο βιώσιμη και πολύ λιγότερο… “9-5”.

Και ξέρεις τι άλλο αλλάζει; Η εμπιστοσύνη. Οι εργοδότες αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζεται να σε κοιτάζουν επί 8 ώρες για να είσαι παραγωγικός. Αντίθετα, σου δίνουν χώρο και χρόνο για να κάνεις τη δουλειά με τον δικό σου τρόπο. Κι αυτό είναι επανάσταση.

Και γιατί δεν δουλεύουμε όλοι έτσι αφού είναι τέλεια;

Εντάξει, δεν είναι όλα τέλεια και - κυρίως - δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Σίγουρα υπάρχουν challenges: κακή σύνδεση, θόρυβοι, υπερβολικό multitasking και η γνωστή “κατάρα” κατά την οποία δεν ξέρεις πού σταματάει η δουλειά και πού ξεκινάει η ζωή σου. Αλλά η τεχνολογία δίνει εργαλεία για να φτιάξεις ένα περιβάλλον που σε εκφράζει και σε στηρίζει.

Μπορείς να βάλεις Do Not Disturb όταν δεν είσαι διαθέσιμος, να ρυθμίζεις reminders για breaks, και να αυτοματοποιήσεις workflows που κάποτε σου έτρωγαν ώρες. Τα gadget γίνονται προέκταση του τρόπου σκέψης σου κι αν τα ρυθμίσεις σωστά, κάνουν τη δουλειά σου όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και πιο… δική σου.

Αν νομίζεις ότι αυτός ο τρόπος εργασίας είναι για σένα, go for it. Σήμερα ναι, μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι, από το καφέ στη γωνία, από το χωριό, ακόμα κι από μια παραλία στα Χανιά. Όλα γίνονται. Χάρη στην τεχνολογία και τα gadgets. Θα το συνηθίσει κι η μαμά μου, πού θα πάει.