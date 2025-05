Παλαιστίνη: «Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά ξένων διπλωματών» - Σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σφοδρές και άμεσες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις από τους πυροβολισμούς του ισραηλινού στρατού σήμερα κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ένα συμβάν που έρχεται εν μέσω της αυξημένης διεθνούς πίεσης κατά του Ισραήλ για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι «απαράδεκτη», αντέδρασε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας. «Καλούμε το Ισραήλ να διερευνήσει αυτό το περιστατικό και να καταστήσει υπόλογους τους υπεύθυνους», τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση από την ισραηλινή κυβέρνηση για το τι συνέβη. Οι απειλές κατά διπλωματών είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι με ανάρτηση στο Χ.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3

— Clash Report (@clashreport) May 21, 2025