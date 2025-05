Σημαντικές διακρίσεις για την AbbVie στην έρευνα Best Workplaces™ 2025

Η AbbVie, η παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία,

Η AbbVie, η παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, αναγνωρίστηκε από τον Οργανισμό Great Place to Work® Hellas ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, κατακτώντας τη 2η θέση στη συνολική λίστα Best Workplaces™ 2025 και την 5η θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas, ως καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, στην κατηγορία 100-250 εργαζομένων.

Οι δύο διακρίσεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική επένδυση της AbbVie στους εργαζομένους της και στην αφοσίωσή της στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας που απορρίπτει κάθε διάκριση, που προωθεί την έμφυλη ισότητα, την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες στις προσλήψεις, στις προαγωγές, στις απολαβές και στην ανάπτυξη, και ενθαρρύνει τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

«Στην AbbVie παίρνουμε θέση με θάρρος και αποφασιστικότητα, σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα, καταθέτοντας ιδέες και τεκμηριωμένες προτάσεις για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση κάθε ανθρώπου σε καινοτόμες θεραπείες που βελτιώνουν τη ζωή του», σημείωσε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, και συνεχάρη τους εργαζομένους για την καταλυτική συμβολή τους στη διάκριση της AbbVie ως έναν κορυφαίο χώρο εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι:

«Παίρνουμε ισχυρή θέση για τους ανθρώπους μας, θεμελιώνοντας ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό και ισότιμο εργασιακό περιβάλλον, όπου κάθε φωνή ακούγεται και κάθε ιδέα μετράει ισότιμα, χωρίς διακρίσεις. Ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους, ώστε οι συνεργάτες μας να προοδεύουν επαγγελματικά και προσωπικά. Το ταλέντο, η αφοσίωση και το πάθος των ανθρώπων μας είναι η δύναμη για την επιστημονική πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και τη βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας. Οι δύο διακρίσεις μας αποτελούν απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας και υπόσχεση για μεγαλύτερα επιτεύγματα στο μέλλον».

Ο σεβασμός, το ηθικό επιχειρείν και η καινοτομία στην υγεία αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της AbbVie, σημείωσε ο Θωμάς Κούγκουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της AbbVie, τονίζοντας ότι: «Επενδύουμε στην κουλτούρα του ‘ανήκειν’, στην ελευθερία της έκφρασης και στην έμφυλη ισότητα. Ενισχύουμε τη διαφάνεια στις εσωτερικές μας διαδικασίες και επενδύουμε σε καινοτόμα εργαλεία που διασφαλίζουν την τεκμηριωμένη και αξιοκρατική αξιολόγηση των συνεργατών μας. Υποστηρίζουμε την ευημερία των εργαζομένων εφαρμόζοντας ευέλικτες συνθήκες εργασίας, ενώ παρέχουμε πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Οι διακρίσεις για την υψηλή ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος ανήκουν στους εργαζομένους μας. Δική μας ευθύνη είναι να προσαρμοζόμαστε, να καινοτομούμε και να εξελισσόμαστε διαρκώς, για να είμαστε επίκαιροι και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ανθρώπων μας και της κοινωνίας».