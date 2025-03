Κλειστό το αεροδρόμιο Heathrow εξαιτίας διακοπής ρεύματος

Κλειστό για όλη την ημέρα, εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, θα παραμείνει το διεθνές αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου -το μεγαλύτερο της Ευρώπης.

«Το Heathrow υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η Heathrow Airport Holdings, ενώ προειδοποίησε για «σοβαρές διαταραχές» της κίνησης «τις επόμενες ημέρες» και κάλεσε τους ταξιδιώτες να «αποφύγουν» να πάνε στο αεροδρόμιο «προτού ανοίξει ξανά».

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025