Βόρεια Μακεδονία: Δεκάδες νεκροί στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο

Σε 51 ανέρχονται τα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νυχτερινό κέντρο κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή σε νυχτερινό κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας MIA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών.

"Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ντισκοτέκ στην Κότσανη", στο ανατολικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά των Σκοπίων, στην οποία "περίπου 1.500 άνθρωποι παρακολουθούσαν συναυλία", σύμφωνα με το MIA. Περισσότερα από 100 άτομα τραυματίστηκαν.

🚨🇲🇰OVER 50 DEAD AFTER NIGHTCLUB FIRE IN NORTH MACEDONIA



A fire at Club Pulse in Kocani has killed at least 53 people and injured over 100 after breaking out around 3 AM local time.



Flames spread rapidly to the ceiling and roof, triggering a stampede as people rushed to escape.… pic.twitter.com/rjdSxqmmI7

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 16, 2025