Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ντομπροπίλια

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών τραυματίστηκαν άλλα 30 άτομα.

Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ντομπροπίλια, στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, αυξήθηκε σε «τουλάχιστον ένδεκα νεκρούς», ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών σήμερα.

«Το βράδυ, οι Ρώσοι έπληξαν το κέντρο στη Ντομπροπίλια. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν», ανέφερε μέσω Telegram η υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Dobropillia is a city in Pokrovsk district, Donetsk Oblast, Ukraine. Attacked by Russia pic.twitter.com/3sjTGz6J4W

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 8, 2025