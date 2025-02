Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι θα κλείσει την USAID

Ο άνθρωπος στον οποίο ο Τραμπ ανέθεσε να κάνει δραστικές περικοπές στις δαπάνες του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους πολλαπλασίασε τις εξαιρετικά πικρές κατηγορίες εναντίον της υπηρεσίας.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που ηγείται των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δραστικές περικοπές στις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους, δήλωσε σήμερα ότι εργάζεται για το κλείσιμο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Ο Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, συζήτησε σήμερα για το έργο της νεοσύστατης υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) – την οποία έχει αναλάβει-- με χρήστες στο Χ, του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον Μασκ να περιορίσει τις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους και να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό.

Στη συζήτηση αυτή πήραν μέρος ο Βίβεκ Ραμασουάμι – πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων-- και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Τζόνι Ερνστ και Μάικ Λι.

Ο Μασκ δήλωσε ότι εργάζονται για να κλείσουν την USAID. «Δεν διορθώνεται», εκτίμησε.

Χθες μάλιστα, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμβουλος και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την υπηρεσία των ΗΠΑ για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID) «εγκληματική οργάνωση», φαρμακερή κατηγορία εναντίον του δημόσιου οργανισμού αυτού μείζονος σημασίας που είδε στην πράξη το σύνολο των πιστώσεών του να παγώνει κατ’ εντολή του νέου Αμερικανού προέδρου.

Ο Ρεπουμπλικάνος που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα διέταξε αναλαμβάνοντας την εξουσία να υπάρξει παύση 90 ημερών στις χρηματοδοτήσεις για να επανεξεταστεί η βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ, απόλυτα απαραίτητη για εκατομμύρια ανθρώπους, από τους πιο ευάλωτους σε παγκόσμια κλίμακα. Επιτράπηκαν εξαιρέσεις για μια χούφτα περιπτώσεις, όπως η κατεπείγουσα επισιτιστική βοήθεια.

Χθες, ο άνθρωπος στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε να κάνει δραστικές περικοπές στις δαπάνες του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους πολλαπλασίασε τις εξαιρετικά πικρές κατηγορίες εναντίον της υπηρεσίας, που έχει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης, το Reuters μετέδωσε ότι δύο κορυφαία στελέχη της USAID αρμόδια για θέματα ασφαλείας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το Σάββατο το βράδυ, επειδή εναντιώθηκαν στο να δοθεί πρόσβαση σε εκπροσώπους του Μασκ σε ευαίσθητα δεδομένα.

Η USAID είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Το οικονομικό έτος 2023 οι ΗΠΑ προσέφεραν 72 δισεκ. δολάρια βοήθειας σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα που κάλυπταν υπηρεσίες υγείας για γυναίκες, πρόσβαση σε καθαρό νερό, θεραπείες για τον ιό HIV/AIDS, ενεργειακή ασφάλεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το 2024 η υπηρεσία προσέφερε το 42% του συνόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας που καταγράφεται από τον ΟΗΕ.

«Η USAID είναι εγκληματική οργάνωση», υποστήριξε ο Έλον Μασκ μέσω X, αναπαράγοντας καταγγελίες κατά τις οποίες η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει «ρόλο κλειδί σε βρομοδουλειές της CIA» και στη «λογοκρισία στο διαδίκτυο».

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX κατόπιν το πήγε ακόμα πιο μακριά, θέτοντας στους 215 εκατομμύρια ακολούθους του το ερώτημα: «Ξέρατε ότι η USAID, χρησιμοποιώντας δολάρια από τους δικούς σας φόρους, χρηματοδότησε έρευνες για βιολογικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους;», χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό, ούτε να επεκταθεί.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025