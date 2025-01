Χαμάς: «Παραδώσαμε τη λίστα των ομήρων στο Ισραήλ» - Σε ισχύ η εκεχειρία

Σε ισχύ τίθεται με τρεις ώρες καθυστέρηση από την προγραμματισμένη ώρα (8.30), η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού η Χαμάς παρέδωσε τη λίστα με τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: 11:52

Σε ισχύ τίθεται με τρεις ώρες καθυστέρηση από την προγραμματισμένη ώρα (8.30), η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού η Χαμάς παρέδωσε τη λίστα με τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Η καθυστέρηση όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς οφείλεται από τις «δυσκολίες» στη Λωρίδα της Γάζας και τα ισραηλινά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κάσαμ - η ένοπλή πτέρυγα της Χαμάς--, οι τρεις όμηροι που θα απελευθερωθούν είναι η Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, η Βρετανοϊσραηλινή Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών.

Σύμφωνα με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου η απελευθέρωση των τριών ομήρων θα πραγματοποιηθεί σήμερα μετά τις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα επεσήμανε ότι άλλες τέσσερις γυναίκες όμηροι, που είναι εν ζωή, θα αφεθούν ελεύθερες σε επτά ημέρες.

