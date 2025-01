Κάγια Κάλας: Η Ρωσία διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Μολδαβίας

Φωτογραφία: @associatedpress

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ τη Ρωσία ότι «χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο» και πως διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Μολδαβίας, όπου ο αποσχισμένος φιλορωσικός θύλακος της Υπερδνειστερίας δεν εφοδιάζεται πλέον με ρωσικό αέριο από τις αρχές του Ιανουαρίου.

«Η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αέριο ως όπλο και η Μολδαβία είναι για ακόμη μια φορά ο στόχος του υβριδικού πολέμου της», ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος μέσω X.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.

Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.

In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova.

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 7, 2025