Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε εταιρεία

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν θανάσιμα το βράδυ της Τρίτης μετά από πυροβολισμούς σε εταιρεία στο Bad Friedrichshall στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη νότια Γερμανία, ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

BREAKING: At least two killed in shooting incident in Bad Friedrichshall in southern Germany; shooter on run https://t.co/OkTZJECMrP

