Τρομοκρατική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου - Τουλάχιστον 11 οι νεκροί μεταδίδει η BILD

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν, μετέδωσε το δίκτυο MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 80 είναι οι τραυματίες.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να συνεχιστεί να αυξάνεται, όπως αναφέρει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με την Welt, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, από την Σαουδική Αραβία.

«Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις ειδήσεις. Στην Γερμανία φαίνεται πως υπάρχουν 11 νεκροί και 60 τραυματίες, αλλά είναι μια σχετική εκτίμηση, πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στη Γερμανία αφότου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά απόψε στην πόλη του Μαγδεμβούργου, τραυματίζοντας περισσότερους από 60 ανθρώπους, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Reports of at least 11 Killed and over 60 Injured, after a Car drove Full-Speed into a Christmas Market in the Eastern German City of Magdeburg, with Police investigating the Incident as a Terrorist Attack. pic.twitter.com/ex0oWKC3qH

— OSINTdefender (@sentdefender) December 20, 2024