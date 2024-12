4ο Women-Diversity & Inclusion Forum: Συζήτηση με επίκεντρο τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο

Στο 4ο Women-Diversity & Inclusion Forum θέμα συζήτησης θα είναι η ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον.

Την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024, το ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα φιλοξενεί το 4th “Women – Diversity & Inclusion Forum”.

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 4th WOMEN – DIVERSITY &INCLUSION FORUM, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του The Boardroom και του Hellenic Association of Women in Culture & Tourism.

Στόχος είναι να γίνει εκ νέου ο δημόσιος διάλογος για τις σύγχρονες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον και να αναδείξει στρατηγικές για την προώθηση ίσων ευκαιριών, την ενσωμάτωση και την πολυμορφία στους οργανισμούς.

Γυναίκες με δυναμική παρουσία στον εργασιακό χώρο θα συναντηθούν και θα μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες, γνώσεις και πρακτικές για τη δημιουργία στρατηγικών για την επίτευξη ίσως ευκαιριών.

Οι βασικοί άξονες του συνεδρίου θα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση του ρόλου των πολυποίκιλων διοικητικών ομάδων στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαμόρφωση στρατηγικών ενσωμάτωσης στην εταιρική κουλτούρα και την ενίσχυση των βιώσιμων πολιτικών. Παράλληλα, τα προσωπικά βιώματα των ομιλητών και η ανταλλαγή των απόψεών τους θα αναδείξουν πως η ενσωμάτωση και η ισότητα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία καινοτόμων και παραγωγικών οργανισμών.

Στο 4th “Women – Diversity & Inclusion Forum” θα μιλήσουν οι:

Ελεονώρα Μελέτη , Member of the European Parliament, Coordinator in the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, Journalis

, Member of the European Parliament, Coordinator in the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, Journalis Βασιλική Λαζαράκου , Chair at Hellenic Capital Market Commission

, Chair at Hellenic Capital Market Commission Ράνια Αικατερινάρη , President of the Executive Committee & Vice-President of the Board of SEV Hellenic Federation of Enterprises

, President of the Executive Committee & Vice-President of the Board of SEV Hellenic Federation of Enterprises Ρόδη Κράτσα , Former Vice-president of the European Parliament

, Former Vice-president of the European Parliament Χριστίνα Αλογογιάννη , Head of GCC HR Business Partering, TITAN Ιωάννα Βογδάνη, Economist

, Head of GCC HR Business Partering, TITAN Ιωάννα Βογδάνη, Economist Εμμανουέλα Γεωργιτσοπούλου , HR Head Greece, CSE MCO Diversity, Equity & Inclusion Lead, People & Culture, Sanofi

, HR Head Greece, CSE MCO Diversity, Equity & Inclusion Lead, People & Culture, Sanofi Χριστίνα Γιοβάνη , Board Chair, Advisory Board Member, Certified Non-Executive Board Member, ADMIE Holding S.A.

, Board Chair, Advisory Board Member, Certified Non-Executive Board Member, ADMIE Holding S.A. Αντιγόνη Γιόκαρη , Director Administration and Internal Services – Member of BoD, Aktor Group of Companies

, Director Administration and Internal Services – Member of BoD, Aktor Group of Companies Δρ. Νικόλας Χ. Κακογιάννης, Managing Director, ResNovae Sustainability & Investment Consultants

Managing Director, ResNovae Sustainability & Investment Consultants Τζέννυ Καμαράδου , HR Development Consulting & Training Occupational Psychology & DEI Strategy

, HR Development Consulting & Training Occupational Psychology & DEI Strategy Χρύσα Ι. Καρακόιδα , Senior Legal & Compliance Professional at INTERAMERICAN

, Senior Legal & Compliance Professional at INTERAMERICAN Ιωάννα Καρατζόγλου , Product Manager robotics ItemPiQ, Swisslog

, Product Manager robotics ItemPiQ, Swisslog Παναγιώτα Λαμπροπούλου , Executive Director, UN Global Compact Network Greece

, Executive Director, UN Global Compact Network Greece Άννα Μαμαλάκη , Organizational Design and Transformation Principal Consultant

, Organizational Design and Transformation Principal Consultant Ιωάννης Μαρκέτος , Lecturer at Democritus University of Thrace, MBA, Founder & CEO MRK Consulting

, Lecturer at Democritus University of Thrace, MBA, Founder & CEO MRK Consulting Ευγενία Μελέα , Chief People, Culture & Sustainability Officer, Principia Energy

, Chief People, Culture & Sustainability Officer, Principia Energy Γιώργος Μπερσής , Country Human Resources Director, Hellenic Duty Free Shops

, Country Human Resources Director, Hellenic Duty Free Shops Ιωάννα- Αλεξία Μπέτση , Chief of Staff, Frigoglass Group

, Chief of Staff, Frigoglass Group Έλενα Παπαδονικολάκη , Chair at the Boardroom and Founder at the Boutique Setters

, Chair at the Boardroom and Founder at the Boutique Setters Ντέπη Παπάζογλου , Group Commercial Director, 24Media

, Group Commercial Director, 24Media Τζούλη Σίμου , Head of Data Management, Elpedison S.A., Greek Chapter Director of Global Women In Tech

, Head of Data Management, Elpedison S.A., Greek Chapter Director of Global Women In Tech Κωνσταντίνα Σκαναβή, Professor in Environmental Communication and Education, University of West Attica

Professor in Environmental Communication and Education, University of West Attica Ιωάννα Τσίτουρα , Chief HR Officer, Attica Bank

, Chief HR Officer, Attica Bank Παναγιώτα Τσιφουρντάρη , Corporate Affairs & Sustainability Director Vivartia Group

, Corporate Affairs & Sustainability Director Vivartia Group Ιωάννα Φαναριώτη, Head of Talent EY Greece & South CESA Cluster

Πληροφορίες:

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 έως 16:00

Ώρες προσέλευσης: 09:30

Η συμμετοχή απαιτεί εγγραφή, καθώς ο περιορισμένος αριθμός θέσεων διασφαλίζει την ενεργή συζήτηση και τη δικτύωση των συμμετεχόντων.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του 4th Women – Diversity & Inclusion Forum.