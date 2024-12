Μελόνι: Ευχάριστη ευκαιρία διαλόγου με Τραμπ και Μασκ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, συναντήθηκε με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ και τον μεγιστάνα στο επίσημο δείπνο μετά την τελετή για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε χθες, Σάββατο, μετά την τελετή για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

«Ήταν μια ευχάριστη ευκαιρία διαλόγου η αποψινή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ», έγραψε η Μελόνι, αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες.

BREAKING: President-Elect Donald Trump meets with Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Elon Musk in Paris, France pic.twitter.com/4Woz2llNu4

— America (@america) December 7, 2024