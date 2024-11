CEO Clubs Greece Forum: Χαράζοντας το δρόμο προς την επίτευξη ηγεσίας σε κλίμακα

Εστιάζοντας και πάλι σε μία πρωτοποριακή θεματική, στην ανάλυση της ηγεσίας σε κλίμακα στην Ελλάδα και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου στον κατάμεστο, ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών το δεύτερο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2024, με τίτλο «Leadership on the Scale: Who can you help people become?».

Εστιάζοντας και πάλι σε μία πρωτοποριακή θεματική, στην ανάλυση της ηγεσίας σε κλίμακα στην Ελλάδα και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου στον κατάμεστο, ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών το δεύτερο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2024, με τίτλο «Leadership on the Scale: Who can you help people become?».

Τα Forum, τα οποία οργανώνονται δύο φορές ετησίως από το CEO Clubs Greece, πάντα πρωτοστατούν σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο θεωρία και πράξη, και φέρνοντας κοντά τα μέλη του Club, τις διοικητικές τους ομάδες και επίλεκτους CEOs εκτός του Club

που επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος του νέου αφηγήματος που δημιουργείται.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του οργανισμού, τα Forum του CEO Clubs Greece έχουν πλέον μετατραπεί σε θεσμό και «μεταμορφωτικές» εμπειρίες που συνειδητά προσκαλούν και προκαλούν τους συμμετέχοντες να αναλύσουν τις προκλήσεις της εποχής μας από νέες οπτικές γωνίες και να συν-δημιουργήσουν πιθανά σενάρια και λύσεις για το μέλλον.

Η ηγεσία σε κλίμακα αναφέρεται στην ικανότητα ενός ηγέτη να επεκτείνει την επιρροή και την αποτελεσματικότητά του σε μεγάλες, πολυεπίπεδες και πολύπλοκες δομές ή οργανισμούς, γεγονός που είναι πλέον απαραίτητο εν μέσω των καταιγιστικών γεωπολιτικών, τεχνολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών αλλαγών που αναδιαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον μας.

Μία τέτοιας μορφής ηγεσία όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το όραμα και τις ικανότητες του εκάστοτε ηγέτη. Αντιθέτως η ηγεσία είναι πλέον άρρηκτα συνυφασμένη με την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε όλα τα μέλη των ομάδων, μετατρέποντάς τους σε καθοριστικής σημασίας συνοδοιπόρους του νέου δρόμου της συν-δημιουργίας , που χαράζεται από τους οργανισμούς που θέλουν να κάνουν τη διαφορά.

Την αρχή στο Forum έκαναν οι κ.κ. Γιώργος Τσόπελας, Πρόεδρος της McKinsey &Company Ελλάδος και Κύπρου, και Neil Pearse, Partner της McKinsey & Company, οι οποίοι ανέλυσαν τα κύρια αποτελέσματα έρευνας της εταιρίας τους πάνω στους παράγοντες που ορίζουν και καθορίζουν την ηγεσία στη νέα εποχή, συγκρίνοντας παράλληλα την αγορά της Ευρώπης και της Ελλάδας με αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας διαφορές, ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Εν μέσω των αλλαγών και των ιδιομορφιών αυτών, αναλύθηκε σε βάθος η μετάβαση από παραδοσιακές μορφές ηγεσίας, οι οποίες φαίνονται πλέον παρωχημένες και αναποτελεσματικές, προς πιο καινοτόμες και δημιουργικές μορφές γύρω από έναν άξονα προσωπικής και εταιρικής μεταμόρφωσης (transformation).

Τη σκυτάλη πήρε ο Thomas Kolster, διεθνούς φήμης Marketing & Sustainability Advisor, ο οποίος με αφοπλιστική ειλικρίνεια υπογράμμισε ότι, βάσει των χαρακτηριστικών και αδυναμιών της φύσης μας, ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει σε καθημερινή βάση προσηλωμένος σε ένα αφήγημα που δεν έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ακόμα και αν το αφήγημα αυτό είναι πρωτευούσης σημασίας για την επιβίωσή του, όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εν μέσω της πληθώρας προβλημάτων που ο καθένας μας καλείται να επιλύσει, η ηγεσία μεγάλης κλίμακας και η συνεπαγόμενη συν-δημιουργία που απαιτείται για την επίτευξη της επιδιωκόμενης εξέλιξης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αλματώδους ανάπτυξης του κάθε μέλους μίας ομάδας και την μετατροπή όλων μας από «ακολούθους» σε πρωταγωνιστές-ήρωες.

Το Forum ολοκληρώθηκε με μία τρίτη ενότητα, κατά την οποία δόθηκε ο λόγος σε ηγέτες εταιρειών στην Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Υπό τον συντονισμό του κ. Δημήτρη Μιχόπουλου, Αντιπροέδρου του CEO Clubs Greece και Founder της Genius & Crazy, οι κ.κ. Έλενα Χουλιάρα, President & Managing Director, AstraZeneca, Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO, Dias SA, Γεώργιος Καρακούσης, Deputy CEO, PPC Group (ΔΕΗ), και Κώστας Λουκάς, Regional General Manager of Government, Microsoft EMEA, εστίασαν στις ηγετικές και οργανωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί συμπεριληπτική και

βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς στις εταιρείες εκείνες που επιθυμούν να συμβαδίσουν στον δρόμο της ηγεσίας σε κλίμακα στην εποχή αυτή της παγκόσμιας αναταραχής.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον σημερινό κόσμο είναι μεγάλες, αλλά οι ευκαιρίες για να αφήσουμε ένα σημαντικό και καταλυτικό αποτύπωμα είναι ακόμη μεγαλύτερες». σημειώνει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Μέσα από τις παρουσιάσεις, αναλύσεις και συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Forum αυτού, ακούσαμε από εξέχοντες ηγέτες και διανοητές για το πώς έχουν αλλάξει τα κριτήρια επιτυχίας των οργανισμών και πώς αυτό προστάζει τη μετατόπιση της ηγεσίας από μία παραδοσιακή «command & control» μορφή προς μία εξελιγμένη πραγματικότητα συνεργατικότητας και συν-δημιουργίας για την επίτευξη ενός ευρύτερου θετικού impact. Είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να χτίσουμε στους οργανισμούς μας ένα μοντέλο ηγεσίας που να εμπνέει και να συνδέει τους ανθρώπους με την αλλαγή, λειτουργώντας εμείς οι ίδιοι ως role models και coaches, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κοινού οράματος και μίας κουλτούρας συνεχούς μάθησης. Τόσο οι ομιλητές όσο και τα μέλη μας, μας βοήθησαν να συγκεντρώσουμε πολύτιμα εργαλεία για να εμπλουτίσουμε την φαρέτρα της ηγεσίας μας. Είναι πλέον ευθύνη του καθενός μας να δεσμευτούμε και να εφαρμόσουμε τις γνώσεις αυτές στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή ώστε να γίνουμε οι ηγέτες που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και οδηγούν με όραμα και ακεραιότητα, καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να συν-δημιουργούμε το μέλλον που επιθυμούμε.»

Η επιτυχία του Forum αυτού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους πολύτιμους χορηγούς του που το στήριξαν και με την παρουσία τους. Πιο συγκεκριμένα:

- Main Partner: Public Power Corporation S.A - Hellas (ΔΕΗ)

- Diamond Partners: Ayvens, Porsche Greece, Stellar Travels

- Platinum Partners: Coffee Island, Cosmote E-Value, FedEx, Genius & Crazy, HEDNO

- Golden Partners: AIG, AGT, Bausch+Lomb, BSS, Cisco, EY, Flisvos Marina, Goldair Handling,

Hellas Gold, Sargia Partners, Signify

- Silver Partners: Desserta Hellas, Diastasis, Foxline, Franke, Gruppo Cucine, Iron Mountain,

iSquare, Pressious Arvanitidis, STIRIXIS Group

- Events Partners: Alpha Estate, Diageo, Nissos Beer

- Media Partners: Forbes, OnDeck Media

- ESG Partner: Softone Global Sustain

- Forum Partner: Theofylaktos

Περισσότερα σχετικά με το Forum του CEO Clubs Greece: εδώ