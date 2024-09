Ισραήλ: Εξ επαφής σκοτώθηκαν οι έξι όμηροι - Οργή Νετανανιάχου, Μπάιντεν

Το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εκτέλεσε τους ομήρους λίγες ώρες πριν τους προσεγγίσει ο ισραηλινός στρατός. Επεισοδιακές διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα πτώματα των έξι ομήρων που ανέκτησε το Ισραήλ στη Γάζα, έδειξε ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν από «εξ'επαφής» πυρά «μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής πρωί», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

«Οι έξι όμηροι πυροβολήθηκαν εξ'επαφής από τρομοκράτες της Χαμάς πολλές φορές», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Σίρα Σόλομον σε ανακοίνωσή της.

«Οι θάνατοι πιθανότατα συνέβησαν περίπου 48 με 72 ώρες πριν από την νεκροψία, δηλαδή μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής πρωί», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ επικρατεί αναβρασμός με επεισοδιακές διαδηλώσεις το απόγευμα κατά του Νετανιάχου. Όπως ανέφερε διαδηλωτής εκπρόσωπος των συγγενών των ομήρων: «Για να σωθούν ζωές, ο Νετανιάχου πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Για να επιστρέψουν οι όμηροι, ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει αμέσως. Μέλη του συνασπισμού σταθείτε στο ύψος σας και πάρετε μέτρα ή θα μείνετε στην ιστορία ως συνεργοί της εκτέλεσης των ομήρων».

With protest just starting already tens of thousands are on the streets in Tel Aviv. Tens of thousands more are in Haifa, Jerusalem, and towns and cities all across Israel calling for a deal and the government to resign.

Αύριο, ύστερα από κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, θα πραγματοποιηθεί γενική απεργία, με αίτημα την επιστροφή των ομήρων.

Στο πολιτικό δε επίπεδο οι συγκρούσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ συνεχίζονται, με τον τελευταίο να ζητά αναίρεση της απόφασης για το διάδρομο Φιλαδέλφεια και να δέχεται την επίθεση του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών του Μπεζαζέλ Σμότριτς ο οποίος ανέφερε ότι «το υπουργικό συμβούλιο δεν θα επιτρέψει μια συμφωνία παράδοσης που θα εγκαταλείψει την ασφάλεια του Ισραήλ» και ζήτησε τη δημιουργία μιας νεκρής ζώνης που θα μειώσει τιμωρητικά το έδαφος της Γάζας.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, μετά την ανακοίνωση ότι ανακαλύφθηκαν σε σήραγγα στην περιοχή της Ράφα τα πτώματα έξι ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου .

Τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γερουσάλμι, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ όπου και ταυτοποιήθηκαν.

