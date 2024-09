Γάζα: Ανασύρθηκαν από σήραγγα οι σοροί έξι ομήρων - Οργή Μπάιντεν

Ανάμεσα τους και το πτώμα του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν. Οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους δηλώνει ο Μπάιντεν.

Τα πτώματα έξι ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζαας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γερουσάλμι, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.

Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️

May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0

— Israel ישראל (@Israel) September 1, 2024