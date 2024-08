ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι ανεμογεννήτριες δεν μειώνουν τις βροχοπτώσεις

Με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ αντικρούει το ψευδή ισχυρισμό ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν τις βροχοπτώσεις.

Με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ αντικρούει το ψευδή ισχυρισμό ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν τις βροχοπτώσεις.

Οι ανεμογεννήτριες δεν μειώνουν τις #βροχοπτώσεις. Το γενικό συμπέρασμα των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν γίνει για το θέμα αντικρούουν τον ψευδή ισχυρισμό ότι οι ανεμογεννήτριες διώχνουν τα συννέφα ή ότι μειώνουν τις βροχοπτώσεις.#ask4windhttps://t.co/FdYd0ls4E4 pic.twitter.com/AvVotpPNXV — Hellenic Wind Energy Association (@HWEA_ELETAEN) August 28, 2024

Οι ανεμογεννήτριες δεν μειώνουν τις βροχοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διακινήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα το ψεύδος ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν τις βροχοπτώσεις. Υπήρξε ακόμα και ισχυρισμός ότι από την ξηρασία που δημιουργούν οι ανεμογεννήτριες, προκαλούνται δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι.

Ο ισχυρισμός ότι τα αιολικά μειώνουν τις βροχοπτώσεις διατυπώθηκε στη χώρα μας πριν από 10 χρόνια εξαιτίας σύγχυσης των ανεμογεννητριών με τους ανεμομείκτες. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε ακουστεί το ψεύδος ότι «οι ανεμογεννήτριες διώχνουν τα σύννεφα».

Πρόκειται για ένα ακόμα παράδειγμα παραπληροφόρησης.

✔ Η αλήθεια είναι ότι παγκοσμίως έχουν γίνει διάφορες μελέτες με ποικίλα μοντέλα, που προσομοιώνουν την πιθανή επίπτωση των αιολικών στις βροχοπτώσεις. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι σε περιπτώσεις πάρα πολύ μεγάλων αιολικών πάρκων (συνήθως μη ρεαλιστικών) μπορεί να εκτιμηθεί πολύ μικρή αύξηση στον όγκο των βροχοπτώσεων. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από τον ψευδή ισχυρισμό που διακινήθηκε.

Μόνο μια μελέτη εκτίμησε πολύ μικρή μείωση των βροχοπτώσεων μόνο το χειμώνα, λόγω της επίδρασης 101.000 MW αιολικών πάρκων στη Δυτική Ευρώπη. Και αυτή η μελέτη διευκρίνισε ότι η μείωση αυτή είναι αμελητέα σε σχέση με τις διαχρονικές μεταβολές των βροχοπτώσεων.

❌ Για άλλη μια φορά λοιπόν, ένας ψευδής ισχυρισμός υιοθετήθηκε και διακινήθηκε με απόλυτη βεβαιότητα ως ορθός, αν και δεν συνοδευόταν από κανένα στοιχείο, μελέτη ή πηγή.

💡 Ευτυχώς, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με άλλα fake_news, εμφανίστηκαν ψύχραιμες φωνές που προσπάθησαν να εξηγήσουν την πραγματικότητα με βάση την επιστήμη. Δείτε:

➡ Το άρθρο των EllinikaHoaxes: https://www.ellinikahoaxes.gr/2024/08/26/meionoun-ta-aiolika-parka-tis-vrochoptoseis/?mibextid=xfxF2i

➡ Το άρθρο της ιστοσελίδας umeteo: https://umeteo.com/meteowiki/8501

🎞 Το ότι οι ανεμογεννήτριες δεν διώχνουν τα σύννεφα φαίνεται χαρακτηριστικά στο video που δημοσίευσε το umeteo: https://youtu.be/i7DtwnZvN7g?si=Fy8Z2ETus1zAaxsy

H κίνηση των πτερυγίων των ανεμογεννητριών δεν διαταράσσει ούτε κατ’ ελάχιστο τη νέφωση μέσα από την οποία διέρχεται!

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ούτε ανεμιστήρες ούτε ανεμομείκτες. Για να γίνει κατανοητή η διαφορετική λειτουργία των ανεμομεικτών και η πολλαπλάσια ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων τους σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=qUSMGLcCeOY όπου οι ανεμομείκτες δημιουργούν ένα δυνατό ρεύμα αέρα, χαμηλά στο έδαφος, σε πορτοκαλεώνα (καμία σχέση με τη λειτουργία ανεμογεννήτριας).

💡 Μερικές επιστημονικές δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν το ψεύδος του ισχυρισμού ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν τα βροχοπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

