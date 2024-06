Ρωσία: Νεκροί οι κρατούμενοι που έπιασαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τους δράστες και απελευθέρωσαν τους ομήρους.

Οι κρατούμενοι που έπιασαν ομήρους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους μέσα σε κέντρο κράτησης στο Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, σκοτώθηκαν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων INTERFAX.

Παράλληλα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απελευθερώθηκαν.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.

Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA

