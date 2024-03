Τουρκία: Έκλεισαν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών - Η «μάχη» της Κωνσταντινούπολης

Η μονομαχία Ερντογάν - Ιμάμογλου για την Κωνσταντινούπολη. Ψήφισαν για πρώτη φορά 1,3 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι.

Έκλεισαν οι κάλπες των τουρκικών των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι εκλογές ξεκίνησαν τις 07:00 σε κάποιες επαρχίες και στις 08:00 σε άλλες και και ολοκληρώθηκαν στις 16:00 και 17:00 αντίστοιχα.

Στις εκλογές ψήφισαν για πρώτη φορά 1,3 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα από τους υποψηφίους 34 κομμάτων.

Οι εκλογές θα εκλέξουν δημάρχους για 81 επαρχίες, 973 περιφέρειες και 390 πόλεις, καθώς και πάνω από 50.000 μουχτάρ (τοπικούς ηγέτες). Επιπλέον, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να επιλέξουν μέλη των επαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων.

Κοινή είναι η εκτίμηση ότι οι εκλογές είναι μια μονομαχία μεταξύ του Ερντογάν και του Ιμάμογλου.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν ανοίξουν οι κάλπες έδειχναν ότι ελαφρώς άνοιγε η ψαλίδα υπέρ του Ιμάμογλου έναντι του εκλεκτού του Ερντογάν Μουράτ Κουρούμ, παρ' όλα αυτά η μάχη παραμένει αμφίρροπη.

Ο Ερντογάν έχει αναλάβει προσωπικά το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Μόνο το τελευταίο 48ωρο, οργάνωσε έξι προεκλογικές συγκεντρώσεις, όλες στην Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο πράττουν και οι υπουργοί του που «όργωσαν» την τελευταία εβδομάδα την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που οδήγησε όμως στη αφάνεια τον Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματικός.

Σε μία τελευταία κίνηση εντυπωσιασμού της ισλαμιστικής βάσης του εκλογικού σώματος, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον Κουρούμ, προσευχήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Σοφία.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his ballot for Türkiye’s local elections alongside first lady Emine Erdogan in Istanbul on March 31 pic.twitter.com/tffJwpLM1R

— TRT World (@trtworld) March 31, 2024