Ολλανδία: Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομηρείας στην πόλη Έντε

Στα χέρια των αρχών ένας άνδρας. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρά του.

Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομηρείας στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τοπικά Μέσα, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε ένα άτομο το οποίο βγήκε με δεμένα μάτια από το καφέ Petticoat, λίγο μετά τις 12:30 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, η κατάσταση ομηρείας έχει λήξει. "Απελευθερώθηκε και ο τελευταίος όμηρος. Ένας άνθρωπος συνελήφθη. Δεν μπορούμε επί του παρόντος να ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες", ανέφερε η αστυνομία.

Όπως είχε γίνει γνωστό, άγνωστος αριθμός ατόμων κρατούνταν όμηροι σε καφέ στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας νωρίς το πρωί, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή. Η αστυνομία διευκρίνισε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατικό επεισόδιο.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στον τόπο του επεισοδίου, ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι 150 κατοικίες εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ το κέντρο της πόλης έχει κλείσει για την κυκλοφορία. Αργότερα έγινε γνωστό ότι απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι, χωρίς να γίνουν γνωστές άλλες πληροφορίες.

BREAKING: Man who took multiple people hostage in a bar in Ede, Netherlands has been taken into custody after a lengthy standoff with police

