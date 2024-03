Ολλανδία: Περιστατικό ομηρίας στην πόλη Έντε - Απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι

Άνθρωποι κρατούνται σε καφέ της πόλης από έναν άνδρα που φέρει όπλα και εκρηκτικά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:44

Άνθρωποι κρατούνται σήμερα όμηροι σε καφέ στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας και οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή, ανακοινώθηκε από την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατικό επεισόδιο.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στον τόπο του επεισοδίου, ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι 150 κατοικίες εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ το κέντρο της πόλης έχει κλείσει για την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι, χωρίς να γίνουν γνωστές άλλες πληροφορίες.

#BREAKING #Netherlands JUST IN: Three hostages held in a café in Ede, Netherlands, have been released, but the incident is not over, police say. pic.twitter.com/ugOjWR1Eqt

— The National Independent (@NationalIndNews) March 30, 2024