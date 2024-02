Το διαστημόπλοιο Odysseus έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες από τη Σελήνη

Το διαστημόπλοιο Odysseus της Intuitive Machines έστειλε τις πρώτες εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης, όπου κανένα άλλο σκάφος δεν είχε προσσεληνωθεί ποτέ και η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία μοιράστηκε δύο από αυτές τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα Χ.

Το διαστημόπλοιο, ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, προσσεληνώθηκε στη 01.23 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (ώρα Ελλάδας). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ιδιωτική εταιρεία έστειλε σκάφος στη Σελήνη και, ταυτόχρονα, η πρώτη προσσελήνωση για τις ΗΠΑ έπειτα από 50 χρόνια. Ωστόσο η τελική κάθοδος περιπλέχθηκε λόγω μιας βλάβης στο σύστημα πλοήγησης και ο Odysseus, αντί να κατέβει κάθετα, βρέθηκε πεσμένος στο πλευρό.

Odysseus continues to communicate with flight controllers in Nova Control from the lunar surface. After understanding the end-to-end communication requirements, Odysseus sent images from the lunar surface of its vertical descent to its Malapert A landing site, representing the… pic.twitter.com/CuCkOVvBqu

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024