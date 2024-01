Γάζα: Νεκροί από «ισραηλινά πλήγματα» δύο από τους ομήρους που κρατάει η Χαμάς

Σε συνέχεια του βίντεο με τους τρεις ισραηλινούς ομήρους, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ – ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς – ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο δύο εξ αυτών.

Σε συνέχεια του βίντεο με τους τρεις ισραηλινούς ομήρους, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ – ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς – ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο δύο εξ αυτών: του Γιόσι Σαράμπι και του Ιτάι Σβίρσκι.

Οι τρεις όμηροι είχαν απευθύνει έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι. Το βίντεο, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους».

