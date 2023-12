COP28: «Η εποχή των ορυκτών καυσίμων πρέπει να τελειώσει» - Οι αντιδράσεις μετά την συμφωνία

Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα στην COP28 στο Ντουμπάι, μια παγκόσμια συμβιβαστική συμφωνία που καλεί κυρίως για πρώτη φορά για την σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, των βασικών υπεύθυνων για την κλιματική αλλαγής, χαιρετίστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που προήδρευσαν της διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ολλανδία, τις αραβικές χώρες και σε μικρότερο βαθμό από την Αυστραλία.

Η συμφωνία που επετεύχθη σήμερα στην COP28 στο Ντουμπάι, μια παγκόσμια συμβιβαστική συμφωνία που καλεί κυρίως για πρώτη φορά για την σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, των βασικών υπεύθυνων για την κλιματική αλλαγής, χαιρετίστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που προήδρευσαν της διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ολλανδία, τις αραβικές χώρες και σε μικρότερο βαθμό από την Αυστραλία.

Ο ΟΗΕ και τα νησιά Σαμόα, που μιλούσαν εξ ονόματος μικρών νησιωτικών κρατών, είχαν πιο μετριασμένες αντιδράσεις, ζητώντας μεγαλύτερη πρόοδο στην ενεργειακή μετάβαση.

The moment history was made.

⁰Everyone came together from day one. Everyone united, everyone acted and everyone delivered. pic.twitter.com/KYsRN6Bu4K

— COP28 UAE (@COP28_UAE) December 13, 2023