Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 13 όμηροι, επιβεβαιώνουν Χαμάς, Ισραήλ - Live εικόνα από τη Ράφα

Τελευταία ενημέρωση 17.17

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης των πρώτων Ισραηλινών ομήρων που αιχμαλωτίστηκαν από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, που καλύπτει live τις εξελίξεις από το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, το πρώτο κύμα θα αφορά 13 ομήρους (γυναίκες και παιδιά), ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης απελευθερώθηκαν και 12 υπήκοοι της ασιατικής χώρας.

LIVE: Rafah crossing as Israel and Hamas agree to ceasefire https://t.co/Tnm8neezgm

— Reuters (@Reuters) November 24, 2023