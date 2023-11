ΗΠΑ: Δύο νεκροί από την έκρηξη αυτοκινήτου σε γέφυρα στα σύνορα ΗΠΑ - Καναδά

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο την ώρα που βρισκόταν σε συνοριακή γέφυρα μεταξύ του Καναδά και των ΗΠΑ, κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Το περιφερειακό γραφείο του FBI ανακοίνωσε λίγες ώρες αργότερα ότι από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε «κανένα εκρηκτικό υλικό και καμία σύνδεση με τρομοκρατία». Την έρευνα για το περιστατικό έχει πλέον αναλάβει η τοπική αστυνομία, πρόσθεσε.

Explosion on the U.S.-Canada border. Video by Chorkor Millionaire pic.twitter.com/Xqgi44BAs7

— News Now 24🌐 (@GlobalNewsNow24) November 22, 2023