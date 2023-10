Ισραήλ: Επίθεση με ρουκέτες από το Λίβανο

Δεν ενδιαφερόμαστε να ανοίξουμε βόρειο μέτωπο, εάν η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δείξει αυτοσυγκράτηση, ανέφερε νωρίτερα ο Ισραηλινός υπ. Άμυνας.

Οι σειρήνες του αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για πιθανή επίθεση με πυραύλους.

Σύμφωνα με μήνυμα του ισραηλινού στρατού στο Χ, εννιά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου, εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν οι πέντε.

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 15, 2023