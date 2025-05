Traders γνώριζαν για το memecoin της Μελάνια πριν το ανακοινώσει και κέρδισαν $100 εκατ.

Μια μικρή ομάδα traders κέρδισαν 99,6 εκατ. δολάρια αγοράζοντας το memecoin της Μελάνια Τραμπ λίγα λεπτά πριν δημοσιοποιηθεί, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Η πρώτη κυρία αποκάλυψε το κρυπτονόμισμά της «$MELANIA» το βράδυ πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του.

Ωστόσο, στα δυόμισι λεπτά πριν δημοσιευτεί η ανάρτησή της στο Truth Social, 24 ψηφιακά πορτοφόλια αγοράσαν 2,6 εκατ. δολάρια από το κρυπτονόμισμα και κέρδισαν όταν η τιμή των tokens αυξήθηκε μετά την ανακοίνωση της διαθεσιμότητάς τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως ένα ψηφιακό πορτοφόλι επένδυσε 681.000 δολάρια στο memecoin $MELANIA, 64 δευτερόλεπτα πριν η πρώτη κυρία ανακοινώσει το κρυπτονόμισμα.

